Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen A.S. ile Ü.T., hastanede tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen A.S. ile Ü.T., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçesinde meydana geldi. Metil alkolden yapılan sahte içki içtikleri belirtilen A.S. ile Ü.T., rahatsızlanınca Murat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde metil alkolden zehirlendikleri belirlenen 2 kişi tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ü.T., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, A.S.'nin isi durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title