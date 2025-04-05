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Tekirdağ'da Sağanak Yağışlar Sokakları Suyla Doldurdu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar suyla doldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak, kısa sürede etkili oldu. İlçenin birçok noktasında yollarda su birikintileri meydana geldi. Yağış sırasında sokakta bulunan vatandaşlar ıslanmamak için bina altlarına ve saçak altlarına sığındı.

Kısa süreli etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde yol kenarlarında su birikintileri göze çarptı.

Tekirdağ'da Sağanak Yağışlar Sokakları Suyla Doldurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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