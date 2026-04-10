Tekirdağ'da dolu etkili oldu
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoğun sağanak, doluya dönüştü ve bölgeyi beyaza bürüdü. Tarım arazilerinde su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu bölgede sağanağın gün boyunca sürmesi bekleniyor.
Kadıköy Mahallesi'nde başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Bölge, yaklaşık 10 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü.
Bazı tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır