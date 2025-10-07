Tekirdağ'da Sağanak Sonucu Yamaçtan Kaya Parçaları Düştü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sağanak sonucu Şarköy kara yolunun bazı bölümlerine yamaçlardan kaya parçaları yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için temizlik çalışması başlattı.

Mahalle sakinlerinden Mesut Ayvacıklı, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Yamaçtan yine taş düşebilir, özellikle gece saatlerinde daha tehlikeli olabiliyor." dedi.

Bölgede yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.