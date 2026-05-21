Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar şemsiye ve duraklara sığınırken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu ve semt pazarı su altında kaldı. Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış, kısa sürede sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları otobüs duraklarına sığındı.
Hayrabolu Caddesi ve Soğancılar Caddesi'nde su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle Köprübaşı mevkisinde semt pazarını su bastı.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman