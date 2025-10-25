Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ruhsatsız 8 silahın bulunduğu çiftlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde bir çiftlikte ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda çiftlikte ruhsatsız 6 av tüfeği ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.