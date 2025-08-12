Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 2 ruhsatsız tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Şarköy ilçesinde bazı adreslerde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Evlerde ve bazı şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Adreste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
500
