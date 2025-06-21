Tekirdağ'da Ruhsatsız 6 Tabanca Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Çerkezköy ilçesinde bazı adreslerde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.
Evlerde ve bazı şüphelilerin üst aramasında 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
Adreste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel