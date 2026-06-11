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Roman öğrencilerin eserleri "Aydoğdu'nun Renkleri" sergisinde sanatseverlerle buluştu

Roman öğrencilerin eserleri 'Aydoğdu'nun Renkleri' sergisinde sanatseverlerle buluştu
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Tekirdağ'da Roman öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı 'Aydoğdu'nun Renkleri' adlı resim sergisi, bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide farklı tekniklerle yapılan resimler ve el emeği çalışmalar yer alıyor.

Tekirdağ'da Roman öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı "Aydoğdu'nun Renkleri" adlı resim sergisi beğeniye sunuldu.

13 Kasım İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri tarafından hazırlanan sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Sergide, öğrenciler ve öğretmenlerin farklı tekniklerle hazırladığı resimler ile el emeği çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Gürsan Çil, AA muhabirine, serginin öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmesine katkı sunduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimiz eserlerini ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Ortaya birbirinden güzel çalışmalar çıktı." dedi.

Öğrencilerden Güney Biçer de öğretmenleriyle resim yapmanın kendileri için keyifli bir süreç olduğunu ifade etti.

Sergi 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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