Tekirdağ'da Roman Gençlik Forumu düzenlendi

Tekirdağ Valiliğince Şarköy ilçesinde Roman Gençlik Forumu ve rol model etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocukları meslek edinme konusunda bilgilendirilmek ve Roman vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin tanıtılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk, Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, Roman vatandaşların hayatını birçok alanda daha da kolaylaştırmak ve eksikliklerini gidermek için kamu görevlilerinin birlikte çalıştığını belirtti.

Roman vatandaşlara yönelik çalışmalar içerisinde en önemli konunun eğitim olduğunu aktaran Soytürk, "Eğitimle ilgili hangi projeleri yaptık, nereye geldik bakıyoruz. Bu süre içerisinde de eğitimdeki en güzel uygulamaları yapan öğretmenlerimizi çağırıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Onları dinliyoruz ve onlara destek olmak için projeler yapıyoruz. Bu konuda birçok öğretmenin olağanüstü çalışmaları var, onları takdir ediyoruz, sayıyoruz, seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Roman vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin tanıtıldığı stantlar, Vali Soytürk ve protokol tarafından gezildi.

Daha sonra Vali Soytürk'ün destekleriyle enstrüman ve halk oyunu kıyafetleri temin edilen müzik sınıfının açılışı yapıldı.

Programa, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Valilik Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.