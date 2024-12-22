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Tekirdağ'da Roman Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ'da Roman Eylem Planı Toplantısı Yapıldı
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Tekirdağ Valiliği başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı için Roman Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi ve kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında Süleymanpaşa Kaymakamlığındaki toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi, planlanan faaliyetler anlatıldı.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemi görüşüldü.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilgili kurum müdürleri ve Tekirdağ Valiliği Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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