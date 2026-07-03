Tekirdağ'da toplu tüketim işletmelerinde 'şeffaf menü' denetimi yapıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran, kafe ve diğer toplu tüketim işletmelerinde 1 Temmuz'da yürürlüğe giren "şeffaf menü" uygulaması kapsamında denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, işletmelerde sunulan gıdalara ilişkin içerik bilgileri ile alerjen uyarılarının tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamayla tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, özellikle gıda alerjisi veya intoleransı bulunan kişilerin güvenli gıdaya erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Bilinçli tüketimin desteklenmesi ve gıda sunumunda şeffaflığın artırılacağını vurgulayan Aksoy, ekiplerinin, işletmelerin yeni düzenlemeye uyumuna yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.