Haberler

Tekirdağ'da toplu tüketim işletmelerinde "şeffaf menü" denetimi yapıldı

Tekirdağ'da toplu tüketim işletmelerinde 'şeffaf menü' denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren şeffaf menü uygulaması kapsamında restoran ve kafelerde denetim yaptı. İçerik ve alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulup sunulmadığı kontrol edildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran, kafe ve diğer toplu tüketim işletmelerinde 1 Temmuz'da yürürlüğe giren "şeffaf menü" uygulaması kapsamında denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, işletmelerde sunulan gıdalara ilişkin içerik bilgileri ile alerjen uyarılarının tüketicilerin görebileceği şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamayla tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, özellikle gıda alerjisi veya intoleransı bulunan kişilerin güvenli gıdaya erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Bilinçli tüketimin desteklenmesi ve gıda sunumunda şeffaflığın artırılacağını vurgulayan Aksoy, ekiplerinin, işletmelerin yeni düzenlemeye uyumuna yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri

İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası! Yeni görüntüleri çıktı
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü

Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda