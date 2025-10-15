Haberler

Tekirdağ'da Proje ve Destek Görüşmeleri

Tekirdağ'da Proje ve Destek Görüşmeleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi İl Başkanı Halil İbrahim Kart, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ayrıca Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ceviz üreticisini ziyaret ederek teknik incelemelerde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret ederek ortak projeleri değerlendirdi.

Saadet Partisi İl Başkanı Halil İbrahim Kart, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kart ve Soytürk, makamda bir süre sohbet etti.

Ziyaretinde Kart'a, il teşkilatı da eşlik etti.

Aksoy'dan ceviz üreticisine ziyaret

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ceviz üreticisini ziyaret etti.

Aksoy, Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde 1400 dekar alanda ceviz yetiştirilen bahçeyi ziyaret ederek, teknik inceleme yaptı.

Üreticilerle bir süre görüşen Aksoy, üretim ile ilgili bilgi aldı.

Aksoy, her zaman üreticilerin yanında olmaya, onları teknik olarak desteklemeye ve verilen teşviklerin etkin kullanımını sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

NKÜ Genel Sekreteri Saygı'ya ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yüceer ve Saygı bir süre görüştü.

Ziyarette, eğitim, kültür, çevre ve sosyal alanlardaki ortak projeler değerlendirilirken, Tekirdağ'ın gelişimi ve toplumsal yaşamın her alanında üniversite ve belediye dayanışmasının önemine değinildi.

Saygı, ziyaretinden dolayı Yüceer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak

Trafikte yeni dönem! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.