Tekirdağ'da Proje ve Destek Görüşmeleri

Saadet Partisi İl Başkanı Halil İbrahim Kart, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kart ve Soytürk, makamda bir süre sohbet etti.

Ziyaretinde Kart'a, il teşkilatı da eşlik etti.

Aksoy'dan ceviz üreticisine ziyaret

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ceviz üreticisini ziyaret etti.

Aksoy, Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde 1400 dekar alanda ceviz yetiştirilen bahçeyi ziyaret ederek, teknik inceleme yaptı.

Üreticilerle bir süre görüşen Aksoy, üretim ile ilgili bilgi aldı.

Aksoy, her zaman üreticilerin yanında olmaya, onları teknik olarak desteklemeye ve verilen teşviklerin etkin kullanımını sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

NKÜ Genel Sekreteri Saygı'ya ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yüceer ve Saygı bir süre görüştü.

Ziyarette, eğitim, kültür, çevre ve sosyal alanlardaki ortak projeler değerlendirilirken, Tekirdağ'ın gelişimi ve toplumsal yaşamın her alanında üniversite ve belediye dayanışmasının önemine değinildi.

Saygı, ziyaretinden dolayı Yüceer'e teşekkür etti.