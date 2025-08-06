Tekirdağ'da Poyraz Nedeniyle Denize Girme Yasağı

Tekirdağ'da Poyraz Nedeniyle Denize Girme Yasağı
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Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki plajlarda, şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Saray'da ise bu yasak 4 gün sürecek.

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle söz konusu ilçelerdeki plajlarda bugün, Saray ilçesinde ise 4 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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