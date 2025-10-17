Tekirdağ'da Pembe Güller Şenliği Düzenlendi
Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen şenlikte kadınlar kendi yaptıkları ürünleri sergileyip sattı. Etkinlikte dilek ağacı oluşturulurken, akademisyenler de bilgilendirici sunumlar yaptı.
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince Pembe Güller Şenliği gerçekleştirildi.
Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda kadınlar stant açtı.
Kadınlar stantlarda ördükleri patik, yelek, süs eşyası gibi ürünlerin satışını yaptı.
Şenliğe katılanlar oluşturulan dilek ağacına dileklerini astı. Kadınlar tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.
Akademisyenler tarafından yapılan sunumlarla katılımcılar bilgilendirildi.
