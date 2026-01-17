Haberler

Park halindeki beton pompa aracı yandı

Çorlu ilçesinde park halindeki beton pompa aracı alev alarak tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak araç kullanılamaz duruma geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, park halindeki beton pompa aracı alev alıp yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Alt Yol mevkisinde meydana geldi. Park halindeki 34 EA 1472 plakalı beton pompa aracı, alev alıp yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Demir yığını haline dönen araç kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Haber: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
