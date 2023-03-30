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Patlamalar nedeniyle küle döndü! Parfüm fabrikasındaki yangın güçlükle kontrol altına alındı

Patlamalar nedeniyle küle döndü! Parfüm fabrikasındaki yangın güçlükle kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saatler süren müdahale sonunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

PATLAMALAR OLDU

Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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