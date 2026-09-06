Tekirdağ'da Özel Okullara 2026-2027 Hazırlık Toplantısı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında özel okul yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl genelinde faaliyet gösteren özel okulların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesine ilişkin konular ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasip Turhan tarafından yapılan sunumda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması, ders kitaplarının kullanımı, MEBİ ve EBA gibi dijital kaynaklardan etkin şekilde yararlanılması, öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının takibi ve okul ücretlerinin mevzuata uygun şekilde ilan edilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca personel işlemleri, resmi yazışmalar, okul servislerinin güvenliği, personel kimlikleri, kılık kıyafet uygulamaları, sosyal etkinlikler, afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar ile denetim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, özel okulların eğitim öğretim faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığının mevzuat ve düzenlemeleri doğrultusunda yürütmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yeniyol, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve değer gelişimlerini destekleyen nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA