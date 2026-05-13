Haberler

Tekirdağ'da özel öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı eserler sergilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da özel öğrencilerin atık malzemelerle tasarladığı eserlerden oluşan sergi, Engelliler Haftası kapsamında okul bahçesinde açıldı. Öğrenciler, geri dönüşüm ile yaptıkları vazo, şamdan ve süs eşyası gibi ürünlerle topluma farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da özel öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak tasarladığı eşyalarından oluşan sergi açıldı.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören özel öğrenciler öğretmenleri Leyla Rahşan Karavelioğlu öncülüğünde Engelliler Haftası kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda öğrenciler atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp ortaya çıkarttığı vazo, şamdan, resim tablosu, süs eşyası ve ahşap duvar tablosu gibi ürünler tasarladı.

Özel öğrencilerin yaptı eserlerden oluşan sergi okul bahçesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

Öğretmen Leyla Rahşan Karavelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bireylerin topluma kazandırılarak hayatın içinde olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sergiyle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Karavelioğlu, "Çocuklarımızla birlikte hepsi el emeği göz nuru bir sergi düzenledik. Sergimizin içerisinde çocuklarımızın yaptığı resimler var, kendilerinin sıfır atıkla yaptıkları ürünler var. Burada özellikle şunu vurgulamak istedik bizim çocuklarımızın çok güzel destekle, çok güzel şeyler yapabileceklerini kanıtlamak istedik." dedi.

Karavelioğlu, özel çocuklara her zaman imkan verilmesi gerektiğini, bir şeyleri başarabilmenin öz güvenlerini artırdığını dile getirdi.

Özel çocuklara fırsat verilince güzel şeyler başarabildiklerini aktaran Karavelioğlu, "Bazen bunları sizin öğrenciler yapmıyorlar, hayır onlar kendileri yapıyorlar. Resimleri yapan öğrencilerimiz var gerçekten onlar yapıyorlar, onların emekleri. Bizde bu emekleri sizlere göstermek istedik, gerçekten çok güzel yıl boyunca yaptıkları işler var ama bir şeylerin görünmesi gerekiyor. Bu çocukların bir şeyleri başardığını topluma göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi