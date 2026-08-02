Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan R.U'ya (63) otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan R.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA