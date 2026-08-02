Haberler

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan R.U'ya (63) otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan R.U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip

Alman siyasetçiden skandal iddia: Türk genetiğini hedef aldı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
TİP milletvekili Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

TİP Milletvekili hakkında soruşturma! Suçlamalar ağır
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler