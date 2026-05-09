Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Reşadiye Mahallesi'nde, A.S. idaresindeki otomobil ile A.A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel