Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze morga götürüldü.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.K. (20) idaresindeki 44 HU 633 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.K'nin cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.