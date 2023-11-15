Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Marmaracık Mahallesi'nde köpeğini gezdirmeye çıkan Gülşah Mete'ye İ.S. idaresindeki otomobil çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü İ.S. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde köpeğini gezdirmeye çıkan Gülşah Mete'ye (33) İ.S. idaresindeki 59 ZG 021 plakalı otomobil çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerin ardından Mete'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü İ.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.