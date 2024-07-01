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Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

C.U. yönetimindeki 07 SCG 21 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi'nde R.L. idaresindeki 34 FJJ 335 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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