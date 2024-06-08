Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
E.Ö'nün kullandığı 59 M 7246 plakalı yolcu minibüsü, Büyükyoncalı Mahallesi'nde, S.K. idaresindeki 45 ZB 0453 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.K. ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.