Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolunun Danışment Mahallesi kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametinden Keşan yönüne giden Mehmet Erol (69) yönetimindeki 59 YH 519 plakalı hafif ticari araç, Danışment kavşağına sapmak istediği sırada Malkara'dan Keşan yönüne giden Bilal Kurtbey (41) yönetimindeki 34 FNR 437 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol kenarındaki su kanalının üzerine çıkarak durdu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Erol ile otomobil sürücüsü Bilal Kurtbey ve araçta bulunan eşi Fatma Kurtbey (38), çocukları Hüseyin Kurtbey (12), Ecrin Su Kurtbey (13), Esranur Kurtbey (17) ve Ümmügülsüm Kurtbey (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.