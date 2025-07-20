Malkara'da Şehitlikte Yangın Çıktı: Köylülerin İlk Müdahalesiyle Söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde içinde şehitliğinde bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, köylülerin ilk müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Sağlamtaş Mahallesi Derin Çatak Şehitliği mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle şehitliğin hemen yanında otluk alanda çıkan yangında alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Köy muhtarlığının su tankeri yardımıyla köylülerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın büyümeden söndürüldü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ),