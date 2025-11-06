Haberler

Tekirdağ'da Önemli Ziyaretler Gerçekleşti

Tekirdağ'da Önemli Ziyaretler Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Aynı zamanda Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ceviz üreticisini ziyaret ederek üreticilerin yanında olduklarını dile getirdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ise şehir hastanesi başhekimini ziyaret etti.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Gürcün ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

Ziyarette Gürcün'e, baro avukatları da eşlik etti.

-İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy ceviz üreticisini ziyaret etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde ceviz üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

Aksoy, Işıklar Mahallesi'nde üreticinin ceviz ayıklama, kurutma ve paketleme tesisi gezdi.

Üreticiyle bir süre sohbet eden Aksoy, üretim hakkında bilgi aldı.

Aksoy, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Irmak ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Tabakoğlu, ziyaretlerinden dolayı Irmak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar verildi
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu

Tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Müslüman başkanın sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirdi
New York'un en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?

Kentin en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.