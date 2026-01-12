Haberler

Tekirdağ'da bugün eğitime ara verildi

Güncelleme:
Tekirdağ'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine bugün ara verildi. Valilik, kamu çalışanlarının bazı gruplarının idari izinli sayılacağını da açıkladı.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kararın yaşanan hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada il genelinde resmi, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
