Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sabah saatlerinde de Saray ilçesinde denize girilmesinin yasak olduğu duyurusu yapılmıştı.