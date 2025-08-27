Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gün süresince denize girmek yasaklandı. Cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik, bu yasakla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sabah saatlerinde de Saray ilçesinde denize girilmesinin yasak olduğu duyurusu yapılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
