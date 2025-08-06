Tekirdağ'da Ölü Yunus Sahile Vurdu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran bir yunus buldu. Olayın ardından Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine haber verildi ve ölü yunus kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Altınova Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.
Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine bildirdi.
Ölü yunus, belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel