Tekirdağ'da balıkçıların ağına ölü caretta takıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'da balıkçıların ağına takılan ölü caretta caretta, ölüm nedeninin belirlenmesi için Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi. Yetkililer, deniz ekosisteminin korunması adına benzer vakaların bildirilmesinin önemine dikkat çekti.

TEKİRDAĞ'da balıkçıların ağına takılan ölü caratte caretta deniz kaplumbağası incelenmeye alındı.

Değirmenaltı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına ölü bir caretta caretta takıldı. Balıkçıların kıyıya çıkardığı caretta caratte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Kaplumbağa, ölüm nedeninin belirlenmesi için nekropsi yapılmak üzere Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi.

Yetkililer, deniz ekosisteminin korunması açısından bu tür vakaların titizlikle değerlendirildiğini belirterek, vatandaşların kıyı bölgelerinde karşılaştıkları benzer durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
