Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Karaağaç Atatürk Ortaokulu'ndan hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 4 bilgisayar ve 15 bin lira çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler E.A, M.K.A. ve A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde Karaağaç Atatürk Ortaokulu'ndan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla okuldan 4 bilgisayar, 15 bin lira çalan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Şüpheli E.A, M.K.A. ve A.Ö. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.