Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Cemevi yakınlarında meydana geldi. Orhan T.'nin (19) kullandığı motosiklet, caddeye dönüş yapmak isterken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kayarak karşı yönden gelen okul servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orhan T. ile arkasında bulunan Zeynep A. (21), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı