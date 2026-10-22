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Tekirdağ'da öğrenciyi darbettiği iddia edilen oto tamirci adli kontrolle serbest kaldı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 yaşındaki öğrenciyi darbettiği iddia edilen oto tamirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrenci için darp raporu alındı, anne şikayetçi oldu; olay güvenlik kamerasınca kaydedildi ve tamirci adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden oto tamircisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 9'uncu sınıf öğrencisi F.K. (14), meslek öğrenmek amacıyla A.K'nin işlettiği oto tamirhanesinde uygulamalı eğitim almaya başladı.

İşletmeci A.K, henüz bilinmeyen bir nedenle F.K'yi darbetti. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaşadıklarını annesine anlatan F.K. için hastaneden darp raporu alındı.

Annenin şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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