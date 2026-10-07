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Tekirdağ'da öğrencilere polis ekipleri siber ve akran zorbalığı eğitimi verdi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa'daki Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine siber ve akran zorbalığı eğitimi verdi. Eğitimde çocuk polisi uygulamaları, zorbalığın sonuçları, mağdurların yapması gerekenler ve adli süreçler anlatıldı.

Tekirdağ'da lise öğrencilerine siber zorbalık ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere çocuk polisi uygulamaları, siber zorbalık ve akran zorbalığı hakkında bilgi verildi.

Akran zorbalığının nedenleri ve sonuçlarının anlatıldığı programda, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yapması gerekenler ile bu tür olayların ardından yaşanabilecek adli süreçler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarını artırmayı ve güvenli bir okul ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA
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