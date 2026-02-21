Tekirdağ'da öğrenciler sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu

Haberler

Tekirdağ'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikte öğrenciler, sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okuyarak Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında öğrenciler, sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu.

Milli Eğitim Bakanlığınca ramazan ayında öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri pekiştirmek amacıyla eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Marmaraereğlisi ilçesindeki Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu öğrencileri, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek sağlık çalışanlarına davul çalıp mani okudu.

Sağlık çalışanları öğrencilere bahşiş verdi. İl Sağlık Müdürü Çağatay Onar, AA muhabirine, öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ramazan geleneklerini yaşattığını belirten Onar, "Öğrencilerimiz davul çalıp bahşişlerini aldı. Sağlık çalışanları mutlu oldu. Öğrencileri böyle güzel bir etkinlikle misafir etmek bizim için de anlamlıydı." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
