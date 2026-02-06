Haberler

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri "Bayrağa Saygı" yürüyüşü yaptı

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri 'Bayrağa Saygı' yürüyüşü yaptı
Tekirdağ Muratlı Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüşte milli değerler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Etkinlik, öğretmenlerin eşliğinde yapıldı ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, "Bayrağa Saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yaptı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ellerindeki yaklaşık 100 metrelik Türk bayrağıyla Mustafa Kemal Caddesi'nde yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı esnaf ve vatandaşlar öğrencilere alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, okul bahçesinde sona ererken öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Okul Müdürü Onur İnkaya, etkinliğin öğrencilerde milli değerler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

