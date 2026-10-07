Tekirdağ'da NKÜ tanıtım günleri başladı, İl Emniyet Müdürü stantları gezdi

Tekirdağ'da NKÜ tanıtım günleri başladı, İl Emniyet Müdürü stantları gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı. Farklı topluluklar stant açarak faaliyetlerini ve yeni dönem planlarını öğrencilere tanıtırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da stantları ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı.
Üniversitede düzenlenen etkinlik kapsamında farklı öğrenci toplulukları stant açarak faaliyetlerini ve yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları öğrencilere tanıtıyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da tanıtım stantlarını ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Turanlı, toplulukların daha önce gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin fikir ve hedeflerini dinleyen Turanlı, gençlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.