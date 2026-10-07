Haberler

Tekirdağ'da NKÜ tanıtım günleri başladı, İl Emniyet Müdürü stantları gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da NKÜ tanıtım günleri başladı, İl Emniyet Müdürü stantları gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı. Farklı topluluklar stant açarak faaliyetlerini ve yeni dönem planlarını öğrencilere tanıtırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da stantları ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri başladı.

Üniversitede düzenlenen etkinlik kapsamında farklı öğrenci toplulukları stant açarak faaliyetlerini ve yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları öğrencilere tanıtıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da tanıtım stantlarını ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Turanlı, toplulukların daha önce gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin fikir ve hedeflerini dinleyen Turanlı, gençlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı

Aile boyu facia: Eşini ve kızını öldürüp kendi canına da kıydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Bodrum'un ünlü oteli konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık karar

Bodrum'un dev oteli konkordato ilan etti
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı