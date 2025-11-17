Haberler

Tekirdağ'da Muhtarlar Akademisi ve İlçe Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Muhtarlar Akademisi ve İlçe Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarları ile işbirliğini güçlendirmek için 'İlçe Koordinasyon Toplantısı ve Muhtarlar Akademisi' programı düzenledi. Programda muhtarların sorunları ve talepleri değerlendirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, 100. Yıl Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi"İlçe Koordinasyon Toplantısı ve Muhtarlar Akademisi" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yerel yönetim anlayışını güçlendirmek, mahalle muhtarları ile işbirliğini pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen program Saray ilçesinde gerçekleştirildi.

Programda, muhtarların sorunları ve talepler görüşüldü.

Başkan Nallar 100. Yıl Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

100. Yıl Mahallesi Sancar Sokak'ta başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Nallar, mahallede asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu bir yaşam alanları sunmak olduğunu belirtti.

Nallar daha sonra mahallede vatandaşlara yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

Sokağı karıştıran olay! Kendisi öldü, vurduğu kişi ağır yaralı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi

9-1'lik tarihi skor! Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.