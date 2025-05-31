Tekirdağ'da Muhtara Bıçaklı Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tekirdağ'da Muhtara Bıçaklı Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Ergene ilçesinde muhtar Kemal Dönmez, minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkamaması konusunda uyardı. Tartışma sonrasında C.D. muhtarı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler olayın ayrıntılarını ortaya koydu.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde muhtar Kemal Dönmez'in, 'camide aracını yıkama' diyerek uyardığı minibüs şoförü C.D. tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, dün cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. C.D., kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez'i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dönmez, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.D.'nin işlemleri sürerken, minibüs şoförünün Dönmez'i kovalayarak bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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