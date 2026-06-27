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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Tekirdağ'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Erol Korkmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ö.G'nin kullandığı 16 KEG 22 plakalı otomobil, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde, Erol Korkmaz (50) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Korkmaz hayatını kaybetti, otomobildeki C.G. ile A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Korkmaz'ın cesedi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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