Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpan motosiklet sürücüsü N.C.G. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
N.C.G. idaresinde plakası öğrenilemeyen motosiklet, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün savrularak önce kaldırımda bekleyen yayanın üzerine, ardından zemine düşme anı yer alıyor.