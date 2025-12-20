Haberler

Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'da kontrolden çıkan motosikletin tel çitlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

E.E'nin (20) kullandığı 34 MKS 102 plakalı motosiklet, Namık Kemal Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tel çitlere çarptı.

Kazada sürücü E.E ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

Yaralılardan E.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğerinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

