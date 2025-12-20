Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'da kontrolden çıkan motosikletin tel çitlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.
E.E'nin (20) kullandığı 34 MKS 102 plakalı motosiklet, Namık Kemal Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tel çitlere çarptı.
Kazada sürücü E.E ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.
Yaralılardan E.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğerinin ise hastanede tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel