Tekirdağ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorlu'da meydana gelen kazada, motosiklet otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Motosiklet sürücüsü ve yolcusunun tedavi altına alındığı bildirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Rıza Kurum yönetimindeki 34 HTZ 157 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Halil İbrahim İpar'ın kullandığı 59 ADK 453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şerit değiştirdiği belirtilen otomobile çarpan motosikletteki sürücü Ali Rıza Kurum ile arkasındaki Emrah Yılgın, savrularak yol kenarındaki otluk alana düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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