Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.