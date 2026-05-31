Midibüsün çarptığı kamyonet takla attı: 1 ölü, 8 yaralı

TEKİRDAĞ'da midibüsün çarptığı kamyonetin takla atması sonucu H.S.(66) öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tekirdağ ile Malkara'yı bağlayan İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, iddiaya göre C.S.'nin kullandığı 34 UK 4163 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarparak takla attı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonetteki H.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüs ve kamyonette yaralanan toplam 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda uzun araç kuyruklar oluştu. Öte yandan kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
