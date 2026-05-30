Haberler

Tekirdağ'da midibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Tekirdağ'da midibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

H.B.Ç. idaresindeki yolcu midibüsü, İsmet İnönü Bulvarı'nda seyir halindeyken C.S'nin kullandığı 34 UK 4163 plakalı panelvan tipi hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan H.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü C.S. ile araçta bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

H.S'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, midibüsün çarptığı hafif ticari aracın savrularak park halindeki tıra çarpması ve ardından devrilmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayı Bülent Kuşoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Mansur Bey de olabilir

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En yakın kurmayı yanıtladı
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız

Özgür Özel'den İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler

Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Tarafını belli eden Yavaş'ın zor anları! Slogan nedeniyle konuşamadı
İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı

Kral'ın zor anları: Yerinden bile kıpırdayamadı
Suriye’de 13 yıllık sır çözüldü: Esad rejiminin alıkoyduğu 6 çocuk hayatını kaybetmiş

6 çocuğun sırrı 13 yılın ardından çözüldü! Kendisi ve eşi ise hala yok
Burdur'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Bayramın son gününde katliam gibi zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı

Yol kesip dehşet saçtı: Aldığı cezayı ömrünce unutamayacak