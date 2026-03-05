Haberler

Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Tekirdağ'da Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesince "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, iftar programı düzenlendi.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Tutal, "İftarda Konuşalım" söyleşisi kapsamında ramazan ayının manevi iklimine ilişkin katılımcılarla bir sohbet gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar oruçlarını açtı.

Programa, İl Teftiş Kurulu Başkanı Ertuğrul Şimşek, ilçe protokolü, şehit Mehmet Zeki Erden'in ailesi, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
