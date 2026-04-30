Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor

Tekirdağ'da 2. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Model Uçak ve Lastik Motorlu Model Uçak yarışması son gününde devam ediyor.

BİLSEM tarafından 13 Kasım Stadı'nda düzenlenen yarışmaya 17 okuldan 100'e yakın öğrenci katıldı.

Yarışmanın ikinci gününde lise öğrencileri planör tipi uçak kategorilerinde mücadele ediyor.

Bugün yapılacak yarışların ardından sona erecek organizasyonun sonuçları gelecek ay açıklanacak.

Tekirdağ BİLSEM Müdürü Güner Evren, AA muhabirine, yarışmaya yoğun katılım olduğunu söyledi.

Yarışmanın öğrenciler için çok önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Evren, bu etkinliğin öğrencilere önemli bir motivasyon sağladığını aktardı.

BİLSEM Uçak Gövde Motor Öğretmeni Eyüp Akalın da yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini, öğrencilerle birlikte kendilerinin de aynı heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

Çerkezköy Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Bukent Birsin ise bu yarışmada çocukların edindiği tecrübenin ilerideki hayatlarında kendileri için anlamlı olacağını dile getirdi.

Öğrencilerden Ecrin Atalay da yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Yarışmanın ufuk açıcı olduğunu aktaran Atalay, bu tür etkinliklerin artmasının güzel olacağını belirtti.